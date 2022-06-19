SpaceX Globalstar'ın FM15 uydusunu uzaya fırlattı

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Amerikalı uydu iletişim firması Globalstar'ın FM15 uydusunu taşıyan Falcon 9 roketini başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi. Bugün yerel saatle 12.27'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yapılan fırlatmanın 700 kilogramlık Globalstar uydusunu alçak Dünya yörüngesine yerleştirmek üzere gerçekleştirildiği açıklandı.

Roketin kalkıştan 10 dakika sonra Florida kıyılarında Atlantik Okyanusu'na konuşlandırılan SpaceX'in insansız platformu "Just Read The Instructions"a başarılı bir şekilde dikey iniş yaptığı kaydedildi. Son fırlatma ile birlikte SpaceX, 36 saat içinde 3 uzay görevini başarı ile tamamlamış oldu. Şirket, geçtiğimiz Cuma günü NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Starlink internet uyduları fırlatmış, dün ise bir radar uydusu Alman ordusu için Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngeye gönderilmişti.

ABD'li milyarder Elon Musk tarafından kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduruyor. Şirketin, uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kurulduğu biliniyor.

Burak Ersoy

