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SpaceX, Kaliforniya'dan Alman keşif uydusunu fırlattı

SpaceX, Kaliforniya'dan Alman keşif uydusunu fırlattı
SpaceX, Kaliforniya'dan Alman keşif uydusunu fırlattı

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Kaliforniya'dan Alman ordusunun ihtiyaçları için bir keşif uydusu fırlattı.

SpaceX, Kaliforniya'dan Alman keşif uydusunu fırlattı - Tıkla İzle

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, bugün Almanya için bir keşif uydusu fırlattı. SARah-1 uydusunu taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden sabah 7:19'da fırlatıldı. Fırlatmadan sekiz dakika sonra, taşıyıcının ilk aşaması otomatik olarak kozmodromda bulunan siteye indi. California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirilen fırlatma şirketin web sitesinde yayınlandı.
SARah-1 uydusu, Alman ordusu için Airbus tarafından geliştirildi. Daha sonra iki benzer uydunun daha yörüngeye fırlatılması ve birlikte SAR-Lupe sisteminin eski Alman keşif uydularının yerini alması bekleniyor.

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