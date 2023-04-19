SpaceX, uzaya 21 adet 2'nci nesil Starlink uydusu fırlattı



ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Falcon 9 roketi ile uzaya 21 adet 2'nci nesil Starlink uydusu fırlattı. Yerel saatle 10.31'de kalkış yapan Falcon 9 roketi, uyduları yörüngeye taşımasının ardından yaklaşık 9 dakika sonra başarılı şekilde Dünya'ya geri döndü. SpaceX'in son Starlink misyonu bu yıl 25'inci fırlatma olarak kayıtlara geçti.

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