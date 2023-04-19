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SpaceX, uzaya 21 adet 2'nci nesil Starlink uydusu fırlattı

SpaceX, uzaya 21 adet 2'nci nesil Starlink uydusu fırlattı
SpaceX, uzaya 21 adet 2'nci nesil Starlink uydusu fırlattı

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon 9 roketi ile uzaya 21 adet 2’nci nesil Starlink uydusu fırlattı.


ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Falcon 9 roketi ile uzaya 21 adet 2'nci nesil Starlink uydusu fırlattı. Yerel saatle 10.31'de kalkış yapan Falcon 9 roketi, uyduları yörüngeye taşımasının ardından yaklaşık 9 dakika sonra başarılı şekilde Dünya'ya geri döndü. SpaceX'in son Starlink misyonu bu yıl 25'inci fırlatma olarak kayıtlara geçti.

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