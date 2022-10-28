İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

SpaceX'in Falcon 9 roketi Meksika semalarında gözlendi

SpaceX'in Falcon 9 roketi Meksika semalarında gözlendi
SpaceX'in Falcon 9 roketi Meksika semalarında gözlendi

SpaceX şirketi tarafından uzaya fırlatılan Falcon 9 roketi kalkıştan sonra Meksika semalarında görüldü. Bazı vatandaşlar roketi UFO sanarak korkuya kapıldı.

Elon Musk'a ait uzay araştırmaları şirketi SpaceX tarafından Falcon 9 roketi dün ABD'nin Kaliforniya eyaletinden fırlatıldı. Roketin kalkışından sonra gökyüzünde oluşturduğu kuyruklu yıldıza benzer görüntü Meksika'nın kuzey eyaletlerinde de gözlendi. Roketin oluşturduğu ışık Meksikalılar tarafından büyük ilgiyle izlenirken, bazı vatandaşların korkuya kapıldığı görüldü.

SpaceX şirketinin yaptığı açıklamaya göre, dün uzaya fırlatılan Falcon 9 roketi ile 53 adet Starlink uydusu Dünya'nın yörüngesine gönderildi. Roketin fırlatılmasına ait görüntüler SpaceX'in resmi sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.

Saim Sevinç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.