SpaceX'in Starship roketi kalkıştan 4 dakika sonrası patladı

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in, Ay ve Mars'a kargo ve insan taşımak amacıyla geliştirilen uzay aracı Starship'in 17 Nisan'da ertelenen test uçuşu bugün yapıldı. Starship, dünyanın en güçlü roketi Super Heavy ile yerel saatle 08.34'te ABD'nin Texas eyaletindeki SpaceX Starbase Üssü'nden mürettebatsız olarak fırlatıldı. Başarılı şekilde kalkış yapan Starship, fırlatmadan 4 dakika sonra havada infilak etti.

Starship uzay aracı ve Super Heavy roketinin ilk yörünge uçuş testinin yaklaşık 90 dakika sürmesi ve Hawaii yakınlarında Pasifik Okyanusu'na inmesi planlanıyordu.

SpaceX'in sahibi Elon Musk, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, SpaceX ekibini tebrik ederek, birkaç ay içinde yapılacak olan bir sonraki test uçuşu için çok şey öğrendiğini aktardı.

“Bugünkü test Starship'in güvenilirliğini artırmamıza yardımcı olacak”

SpaceX tarafından yapılan açıklamada ise, “Ekipler verileri incelemeye ve bir sonraki uçuş testimiz için çalışmaya devam edecek. Bunun gibi bir testte başarı öğrendiklerimiz ile sağlanır. SpaceX yaşamı çok gezegenli hale getirmeye çalışırken, bugünkü test Starship'in güvenilirliğini artırmamıza yardımcı olacak. Starship'in heyecan verici ilk uçuş testi için tüm SpaceX ekibini tebrik ediyoruz” denildi.

Fırlatma ertelenmişti

Starship'i yörüngeye göndermek üzere 17 Nisan'da yapılması planlanan fırlatma teknik arıza nedeniyle ertelenmişti. Güç aldığı Super Heavy roketi ile birlikte yerel saatle 08.20'de ABD'nin Texas eyaletindeki SpaceX Starbase Üssü'nden yörüngeye gönderilmesi hedeflenen Starship uzay aracı, ilk yörünge testine başlayamamıştı. Musk yaptığı açıklamada, bir basınç valfinin donmuş gibi göründüğünü belirtmiş, fırlatmayı birkaç gün sonra yeniden deneyeceklerini duyurmuştu.

Dünyanın en güçlü roketi

Super Heavy roketi ile birlikte 120 metre uzunluğa sahip olan ve yeniden kullanılabilirlik özelliği ile öne çıkan Starship, NASA'nın en güçlü roketi Artemis'in iki katına yakın itme gücüne sahip olduğu için dünyanın en güçlü roketi unvanına sahip.

Burak Ersoy

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