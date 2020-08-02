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SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya'ya geri döndü

SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya'ya geri döndü
SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya'ya geri döndü

SpaceX şirketi tarafından geçtiğimiz aylarda Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Dünya’ya döndü.

SpaceX’in uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya’ya geri döndü - Tıkla İzle

ABD'li SpaceX şirketinin 30 Mayıs tarihinde fırlattığı Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderdiği Dragon uzay aracı ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley başarılı şekilde Dünya'ya geri döndü. Astronotlar, 19 saatlik yolcuğun ardından Florida'nın doğu kıyısında okyanusa iniş yaptı. Astronotlar, suya yapılan inişin ardından kurtarma tekneleri ile sudan çıkarıldı.
ABD, bu başarılı inişin ardından yıllar sonra yörüngeye astronot gönderip güvenle geri getirme kabiliyetine sahip olmuş oldu.

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