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Spikerin gözyaşları, yanan alanları görünce hüngür hüngür ağladı

Spikerin gözyaşları, yanan alanları görünce hüngür hüngür ağladı
Spikerin gözyaşları, yanan alanları görünce hüngür hüngür ağladı

Muğla Marmaris’te başlayan ve ardından il genelindeki tüm ormanları saran yangınlar yemyeşil Muğla’yı siyaha bürüdü. Marmaris’e gelen İzmir’in yerel televizyonu TV 35’in spikeri Mutlu Kopuz, gördüğü elim manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Spikerin gözyaşları, yanan alanları görünce hüngür hüngür ağladı - Tıkla İzle

Turunç'tan Marmaris istikametine araçla seyrederken yemşeyil manzaranın simsiyah odluğunu gören Mutlu Kopuz, duygularına hakim olamayarak hüngür hüngür ağladı.

Gördüğü manzara karşısında adeta şok olan genç spiker “Ben şu anda Turunç'tan Marmaris'e doğru gidiyorum. Hiç yeşil kalmamış her taraf yanmış. Nasıl kıydınız. Ölmüş kaplumbağalar ölmüş kuşlar nasıl kıydınız “ diye göz yaşı döktü.

İbrahim Kılınç
 

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