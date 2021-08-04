Spikerin gözyaşları, yanan alanları görünce hüngür hüngür ağladı

Turunç'tan Marmaris istikametine araçla seyrederken yemşeyil manzaranın simsiyah odluğunu gören Mutlu Kopuz, duygularına hakim olamayarak hüngür hüngür ağladı.

Gördüğü manzara karşısında adeta şok olan genç spiker “Ben şu anda Turunç'tan Marmaris'e doğru gidiyorum. Hiç yeşil kalmamış her taraf yanmış. Nasıl kıydınız. Ölmüş kaplumbağalar ölmüş kuşlar nasıl kıydınız “ diye göz yaşı döktü.

İbrahim Kılınç



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