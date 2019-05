Spil yeniden ekonomiye kazandırılıyor

Endemik bitki örtüsü, yaban hayatı, jeolojik yapısı, mitolojik efsaneleri, el değmemiş doğası ile eşsiz bir güzelliğe sahip olan Spil Milli Parkı yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Dağcılık ve kamp sporlarının yanı sıra barındırdığı yaban hayatıyla da doğa severlerin gözdesi olan Spil Dağı Milli Parkı'nın Atalanı mevkisindeki 12 hektarlık alanı kapsayan bölgede, kapı girişi, kır evleri, 200 kişilik kapalı restoran, piknik alanları, çadırlı kamp alanı, binicilik alanları, seyir terasları ile gölet alanında Orman ve Su Bakanlığı tarafından açılan ihaleyi kazanan firma çalışmaları tamamlamak üzere. Uzun zamandır boş olan orman köşklerindeki tadilatla işe başlayan ekipler evlerin bir kısmını Ramazan Bayramı'na yetiştirmeyi planlıyor. Bölgedeki en büyük eksiklerden biri olan kamp için gelen vatandaşların alışveriş yapacakları bir yer olmamasını da göz önüne alan firma yetkilileri market, restoran, çay ocağı gibi sosyal donatılarla Spil Milli Parkı'nı yeniden cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Ramazan Bayramından önce evlerin bir kısmı hazır olacak

Şirketin Spil'deki İşletme Müdürü Eşref Arık, "Tesislerin işletme hakkını almış bulunuyoruz. Öncelikle tespitlerimizi yaptık, ihtiyaçlarımızı belirledik. Altyapı olarak eksikliklerimiz vardı onları tamamladık. Evlerin tamamının boya badana yapılması gerekiyordu. Bunların hepsini şu anda tamamlamış bulunmaktayız. Evlerin çeşitli ihtiyaçları vardı işçilerimiz onların tadilatını ve tamiratını yapmaya devam ediyorlar. İnşallah Ramazan Bayramı'ndan önce bir kısım evlerimizi faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Bir yandan da döşeme ve demirbaş eşya alımına da başladık. Yakında eşyalarımız da gelmeye başlayacak" dedi.

"Her türlü ihtiyaç düşünüldü"

Orman köşklerinin günlük tahminen 250 ile 500 TL arasında olacağını değerlendirdiklerini kaydeden Arık, "Resmi fiyatlar döşeme ve demirbaş eşyalar tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak. Bu bölgede hem market, büfe, restoran kurma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ilk restoranımızın da 15 Mayıs'ta faaliyete geçeceğini düşünüyoruz. Burada insanlarımız her türlü ihtiyacını karşılayabilecekleri bir ortam oluşturacağız. Büfesinden, marketinden, restoranından, çay ocağından kahvesine varıncaya kadar her türlü tesis ve işletme olacak. Şehirde neye ihtiyaç duyuyorlarsa etinden, mangalından, kömüründen odununa varıncaya kadar her türlü ihtiyaçlarını burada giderebilecekler. Şehirden bir malzeme almadan gelsinler. Piyasa koşullarına göre uygun fiyatlarda olacak hepsi" diye konuştu.

