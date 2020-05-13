Spor aleti isteyen gencin çağrısı karşılıksız bırakılmadı

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde evinde kalan vatandaşlara her türlü desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Semih Özdoğan isimli gencin isteğine kayıtsız kalmadı. Sağ kolundan rahatsızlık geçiren Semih, doktor tavsiyesi ile bazı egzersizler yapmak durumunda kaldı. Egzersiz yapmak için lazım olan malzemeleri ise sosyal medya aracılığıyla Başkan Büyükakın'dan rica etti. Başkan ise bu ricaya kayıtsız kalmayarak kısa süre içinde gereken malzemelerin temin edilmesi talimatını verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik projesi Kılavuz Gençlik spor eğitmenleri vasıtasıyla Semih'in tüm ihtiyaçları evine kadar götürüldü. Spor hocaları Semih'i malzemeleri nasıl kullanması hakkında bilgilendirirken Başkan Büyükakın'ın geçmiş olsun dileklerini de sunarak evden ayrıldı. Sağ kolunda rahatsızlık geçiren Semih Özdoğan ise kısa süre de istekleri yerine geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

Cihan Atik

