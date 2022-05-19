'Spor Bilimleri Şenliği' başladı

Masa tenisi, futbol, voleybol, basketbol ve satranç turnuvalarının düzenleneceği şenlik, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hayrettin Akkaya'nın masa tenisi açılış vuruşuyla başladı. Daha önce spor yapmayan ya da amatör olarak spor yapan öğrencilere turnuva heyecanı yaşatacak olan şenlik, yaklaşık 3 hafta sürecek. 5 dalda mücadele edilecek olan turnuvalara yaklaşık 400 öğrencinin katılması bekleniyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi yüksekokulları ve fakültelerinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılabileceği şenlikteki müsabakaların bir kısmı Esenyurt Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nda, bir kısmı halı sahada, satranç turnuvası ise üniversitede gerçekleştirilecek. Turnuvada dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edilecek.

Turnuvanın Spor Bilimleri Fakültesi için bir dönemeç olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hayrettin Akkaya, “Yaklaşık 400 öğrencimizin katılacağı Spor Bilimleri Şenliği'ne başlamış bulunmaktayız. Toplam spor ve katılımcı sayımız şöyle; masa tenisinde 31 karşılaşma var. Basketbolda 11 takım, futbolda 19 erkek- 2 kadın takımı, voleybolda ise 11 takım mücadele edecek. Bu şenlikler hem Esenyurt hem de üniversitemiz için başlangıçların öncüsü olacaktır” dedi.

“Spor şenliklerinin temeli bilimsel etkinliklere dayalıdır”

“Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın tüm ulusumuza ve gençliğimize hayırlara vesile olmasını dilerim. Nasıl ki 19 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmaya başladıysa, spor şenliklerimizin de öğrencilerimiz arasındaki kaynaşmanın, bütünleşmenin, doğru işler yapmalarının başlangıcı olmasını dilerim” diyen Prof. Dr. Hayrettin Akkaya, “Gençliğin enerjisini sporla bilimsel olarak yapılan şenliklerde göstermesini istiyoruz. Çünkü bu şenlikler Meslek Yüksekokulumuzun ve fakültelerimizin bilimsel katılarıyla yapılacak olan çalışmalarla ortaya konmaktadır. Spor şenliklerin temeli bilimsel etkinliklere dayalıdır. Gençliğimiz geleceğimizdir. Bu anlamda zamanlarını ülkemizin yararına olan etkinliklere ayırmalarını dilerim” ifadelerini kullandı.

Turnuva 5 farklı dalda gerçekleşecek

Öğrencilerin spora katılımının ve motivasyonlarının artması için bu şenliği düzenlediklerini belirten İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başkanı Dr. Gülhan Erdem Subak, “Pandemi dönemi ile beraber bir süredir böyle etkinlikler yapılamıyordu. Biz de yeni süreçle birlikte Spor Şenliğimizi organize ettik. Şenliğimiz 5 farklı dalda gerçekleşecek. Öğrencilerimizin eğlenmesi amaçlı düzenlediğimiz şenliğimize yüksek katılım bekliyoruz. Şenliğimiz yalnızca öğrencilerimizi kapsıyor.

Öğrencilerimizin motivasyonunu yükseltmeyi ve sosyalleşmelerini hedefliyoruz. Profesyonel sporculardan ziyade okulumuzda eğitim gören tüm öğrencilerimizin katılımını sağlamak istiyoruz. Şenlik havasında bir turnuva gerçekleştirmeyi diliyoruz” diye konuştu.

“Gençler turnuvaya katılma heyecanı yaşıyor”

Sporun sağlık ve psikolojiye önemli artılarının olduğunu söyleyen Sudak, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda turnuvamızın başlaması bizim için önemli. Gençlere sporu sevdirmek istiyoruz. Şenliğimizde daha önce spor yapmamış veya amatör olan gençlerimiz turnuvaya katılma heyecanı yaşıyor ve bu heyecanını çevresindekilerle de paylaşıyor. Bireysel motivasyonla birlikte spora katılımları da artıyor. Nitekim küçük yaşta spora başlamak, yaşlılıkta dahi insana avantaj sağlıyor. Bağımsız yaşamayı sağlıyor. Biz de turnuvamızla gençleri spora teşvik etmenin sevincini yaşıyoruz” şeklinde konuştu.