Spor camiasından Ahmet Çalık mesajları!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı.

Çalık'ın vefatına ilişkin, kulüpler ve spor camiası baş sağlığı mesajları paylaştı:

GALATASARAY'DAN MESAJ

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

FENERBAHÇE'NİN MESAJI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

BEŞİKTAŞ'IN MESAJI

Beşiktaş'ın mesajında ise, "Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

TFF'den Ahmet Çalık mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık için resmi sitesinden bir mesaj yayımladı.

TFF tarafından paylaşılan mesajda, "A Milli Takımımızda da forma giyen, İH Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

8'i A Milli Takımda olmak üzere toplam 76 kez ay-yıldızlı formayı giyen ve EURO 2016 kadromuzda da yer alan Ahmet Çalık, uzun yıllar Gençlerbirliği takımında oynadıktan sonra 2017 yılında geldiği Galatasaray'dan 2020-2021 sezonu başında Konyaspor'a transfer olmuştu.

Merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun.

TRABZONSPOR

İttifak Holding Konyaspor'un milli oyuncusu Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesine, Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çalık'a Yüce Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diler.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

İttifak Holding Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çalık'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Konya şehrine ve camiasina başsağlığı ve sabır diliyoruz.

FATİH KARAGÜMRÜK

Konyasporlu Milli futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatını çok derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere Konyaspor'a ve Türk futboluna başsağlığı dileriz.

GÖZTEPE

İH Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve İH Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.

ANTALYASPOR

BAŞIMIZ SAĞ OLSUN! İH. Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, İH. Konyaspor camiası ve Türk futboluna başsağlığı dileriz.

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Konyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz.

GENÇLERBİRLİĞİ

Altyapımızda yetişen ve genç yaşta takımımızda kaptanlık görevini üstlenen, Konyaspor'da forma giyen eski futbolcumuz Ahmet Yılmaz Çalık'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik.

BURSASPOR

Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; Türk spor camiası, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

KULÜPLER BİRLİĞİ

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çalık'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, sevenlerine, Konyaspor ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.

ANADOLU EFES

Milli futbolcu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sebebiyle vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ahmet Çalık'ın yakınlarına ve Konyaspor ailesine başsağlığı dileriz.