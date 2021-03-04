Spor camiasından şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü mesajında, "Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesinin yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Türkiye Bayrağı Milletimizin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Spor Kulübünden yayınlanan mesajda, “Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz” denildi.

Beşiktaş JK yayınladığı mesajda, “Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve ordumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Musa Erdoğan