Spor Toto 1. Lig: Altay: 0 - Adanaspor: 1

5. dakikada Bennasser'in savunma arkasına attığı topla buluşan Iseka'nın şutunda kaleci Ozan topu kornere çeldi.
10. dakikada Tolga Ünlü'nün sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Björkander'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
45+1. dakikada sağ kenardan Yusuf'un ortasında Adanaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Eren'in şutu yandan dışarı çıktı.
72. dakikada Eren Erdoğan'ın ceza sahasına pasında Paixao'nun aşırtma vuruşu az farkla auta gitti.
90+3. dakikada savunma arkasına atılan ara pasında topla buluşan Ahmethan Köse, kaleci Ozan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada beyaz noktanın başına geçen Sacko, topu ağlara gönderdi. 0-1
Stat: İzmir Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Şenol Bektaş, Salih Burak Demirel
Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Eric Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam, Yusuf Tekin (Mehmet Gündüz dk. 61), Mohammad Naderi (Özgür Özkaya dk. 88 ?), Eren Erdoğan, Marco Paixao
Yedekler: Eren Karataş, Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Onur Efe, Kutay Yokuşlu, Enes Yetkin, Murat Uluç, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Adanaspor: Ahmet Kıvanç, Alpay Çelebi (Evren Korkmaz dk. 83 ?), Hüseyin Öztürk, Emre Kaplan, Youssef Ait Bennasser (Enes Sağlık dk. 23, Pedro Nuno dk. 83 ?), Hakkı Türker, Burak Çoban, Abdurrahman Canlı, Ferhat Katipoğlu, Aaron Leya Iseka (Hadi Sacko dk. 75), Lamin Jallow (Ahmethan Köse dk. 46)
Yedekler: Arda Akbulut, Metehan Altunbaş, Muhammed Fatih Ardıç, Berkan Güner, Devran Şenyurt
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Gol: Hadi Sacko (dk. 90+4 pen.) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Efe Sarıkaya, Ozan Evrim Özenç (Altay), Evren Korkmaz (Adanaspor)
Hasan İnce - Ali Gözeten
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