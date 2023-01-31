Spor Toto 1. Lig'de 12 hafta sonra lider değişti

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta, dün oynanan tek maçla sona erdi. Samsunspor, sahasında Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla beraber ligde de tam 12 hafta sonra lider değişmiş oldu. 10. haftada zirve koltuğuna oturan Eyüpspor, 22. haftada Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetmesiyle yerini Samsunspor'a kaptırdı. Samsun ekibi, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 41 puan toplarken, son 12 haftanın lideri Eyüpspor ise 12 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle yine aynı şekilde 41 puanı hanesine yazdırdı. Samsunspor, 36 kez gol sevinci yaşarken, 18 defa da topu filelerinde gördü. İstanbul temsilcisi ise attığı 28 gole karşılık, kalesinde 17 gole engel olmadı.

Eyüpspor, bu sezon 1. Lig'de 5. haftada başlayan ve 18. haftaya kadar uzanan bir yenilmez serisi yakalamıştı. İstanbul temsilcisi, bu süreçte 8 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Eflatun-sarılıların serisi, 19. haftada Keçiörengücü'ne karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetle son buldu.

Liderliği alan Samsunspor da 12 maçlık bir yenilmezlik serisine sahip. Karadeniz ekibi, 8 galibiyet, 4 beraberlikle yoluna kayıpsız devam ediyor.

Samsunspor, ilk kez liderlik koltuğunda

Eyüpspor, ligde ilk 5 haftada birinci sırada bulunan Bodrumspor'dan koltuğu 6. hafta sonunda devralmıştı. İstanbul temsilcisi, 7. ve 9. haftalar sonunda ilk basamağı Keçiörengücü'ne bırakmış ancak sonrasında liderliği tekrar ele geçirmişti. 10. ile 21. haftalar arasında uzun süre zirvede yer alan Eyüpspor, 22. hafta sonunda averaj farkıyla koltuğunu Samsunspor'a kaptırmış oldu.

Enes Gümüş

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