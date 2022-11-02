Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta heyecanı 4 Kasım Cuma, 5 Kasım Cumartesi ve 6 Kasım Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de duyuruldu.
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
4 Kasım Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Erzurum FK: Cihan Aydın
5 Kasım Cumartesi
13.30 Bodrumspor - Boluspor: Turgut Doman
13.30 Manisa FK - Sakaryaspor: Ramazan Keleş
16.00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu
16.00 Adanaspor - Pendikspor: Yiğit Arslan
19.00 Altay - Bandırmaspor: Mehmet Türkmen
6 Kasım Pazar
13.30 Denizlispor - Tuzlaspor: Adem Cinek
16.00 Samsunspor - Göztepe: Murat Erdoğan
19.00 Eyüpspor - Altınordu: Burak Pakkan
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