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Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Sakaryaspor- Altınordu: Mehmet Ali Özer

21 Ocak Cumartesi

13.30 Erzurum FK- Göztepe: Erdem Mertoğlu
13.30 Bandırmaspor- Tuzlaspor: Alpaslan Şen
16.00 Gençlerbirliği- Boluspor: İlker Yasin Avcı
19.00 Altay- Pendikspor: Ömer Tolga Güldibi

22 Ocak Pazar

13.30 Bodrumspor - Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün
16.00 Eyüpspor - Samsunspor: Gürcan Hasova
19.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor: Fatih Tokail

23 Ocak Pazartesi

20.00 Rizespor - Denizlispor: Ali Yılmaz

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