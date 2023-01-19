Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Sakaryaspor- Altınordu: Mehmet Ali Özer
21 Ocak Cumartesi
13.30 Erzurum FK- Göztepe: Erdem Mertoğlu
13.30 Bandırmaspor- Tuzlaspor: Alpaslan Şen
16.00 Gençlerbirliği- Boluspor: İlker Yasin Avcı
19.00 Altay- Pendikspor: Ömer Tolga Güldibi
22 Ocak Pazar
13.30 Bodrumspor - Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün
16.00 Eyüpspor - Samsunspor: Gürcan Hasova
19.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor: Fatih Tokail
23 Ocak Pazartesi
20.00 Rizespor - Denizlispor: Ali Yılmaz
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