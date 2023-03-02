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Spor Toto 1. Lig'de 24. Haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 24. Haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 24. Haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 4 Mart Cumartesi, ve 5 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 24. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Göztepe - Boluspor: Gürcan Hasova
20.00 Pendikspor - Altınordu: Alpaslan Şen

4 Mart Cumartesi

13.30 Tuzlaspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
13.30 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

5 Mart Pazar

13.30 Bodrumspor - Altay: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Denizlispor - Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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