Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın perdesi yarın açılacak

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 4 Mart Cumartesi ve 5 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelelerinde Göztepe ile Boluspor, Pendikspor'la da Altınordu karşı karşıya gelecek.
Eyüpspor ve Manisa FK ise haftayı maç yapmadan tamamlayacak.
Ligde 24. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Göztepe - Boluspor
20.00 Pendikspor - Altınordu
4 Mart Cumartesi
13.30 Tuzlaspor - Gençlerbirliği
13.30 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor
19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor
5 Mart Pazar
13.30 Bodrumspor - Altay
19.00 Denizlispor - Sakaryaspor
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