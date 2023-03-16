Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanacak

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Cumartesi ve 19 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Altınordu, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Hafta Sakaryaspor - Bodrumspor müsabakasıyla tamamlanacak. Göztepe, haftayı bay geçecek. Erzurumspor FK ve Bandırmaspor ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesi sebebiyle 27. haftada hükmen galip ilan edilecek.

Ligde 27. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Altınordu - Tuzlaspor

18 Mart Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Altay

19.00 Gençlerbirliği - Samsunspor

19 Mart Pazar

13.30 Manisa FK - Eyüpspor

16.00 Boluspor - Ankara Keçiörengücü

19.00 Pendikspor - Denizlispor

20.00 Sakaryaspor - Bodrumspor

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