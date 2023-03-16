Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanacak

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Cumartesi ve 19 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Altınordu, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Hafta Sakaryaspor - Bodrumspor müsabakasıyla tamamlanacak. Göztepe, haftayı bay geçecek. Erzurumspor FK ve Bandırmaspor ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesi sebebiyle 27. haftada hükmen galip ilan edilecek.
Ligde 27. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Altınordu - Tuzlaspor
18 Mart Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Altay
19.00 Gençlerbirliği - Samsunspor
19 Mart Pazar
13.30 Manisa FK - Eyüpspor
16.00 Boluspor - Ankara Keçiörengücü
19.00 Pendikspor - Denizlispor
20.00 Sakaryaspor - Bodrumspor
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