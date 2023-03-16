Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Cumartesi, 19 Mart Pazar ve 20 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 27. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Altınordu - Tuzlaspor: Ömer Faruk Turtay

18 Mart Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Altay: Gürcan Hasova

19.00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Mert Güzenge

19 Mart Pazar

13.30 Manisa FK - Eyüpspor: Burak Şeker

16.00 Boluspor - Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

19.00 Pendikspor - Denizlispor: Yasin Kol

20 Mart Pazartesi

20.00 Sakaryaspor - Bodrumspor: Turgut Doman

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