Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yarın, 25 Mart Cumartesi ve 26 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Ligde 28. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Denizlispor - Boluspor :Çağdaş Altay
20.00 Samsunspor - Altınordu: Arda Kardeşler
25 Mart Cumartesi
13.30 Keçiörengücü - Gençlerbirliği: Alper Akarsu
13.30 Tuzlaspor - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Altay - Manisa FK: Alpaslan Şen
26 Mart Pazar
13.30 Bodrumspor - Erzurumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
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