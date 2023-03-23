İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yarın, 25 Mart Cumartesi ve 26 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 28. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Denizlispor - Boluspor :Çağdaş Altay
20.00 Samsunspor - Altınordu: Arda Kardeşler

25 Mart Cumartesi

13.30 Keçiörengücü - Gençlerbirliği: Alper Akarsu
13.30 Tuzlaspor - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Altay - Manisa FK: Alpaslan Şen

26 Mart Pazar

13.30 Bodrumspor - Erzurumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.