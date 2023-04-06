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Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın, 8 Nisan Cumartesi ve 9 Nisan Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 31. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

16.00 Tuzlaspor - Denizlispor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Göztepe - Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Boluspor - Bodrumspor: Oğuzhan Aksu

8 Nisan Cumartesi

16.00 Sakaryaspor - Manisa FK: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Altınordu - Eyüpspor: Murat Erdoğan

9 Nisan Pazar

16.00 Bandırmaspor - Altay: Feridun Daldaş
20.30 Erzurumspor - Rizespor: Mert Güzenge

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