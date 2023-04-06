Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın, 8 Nisan Cumartesi ve 9 Nisan Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 31. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

16.00 Tuzlaspor - Denizlispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Göztepe - Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Boluspor - Bodrumspor: Oğuzhan Aksu

8 Nisan Cumartesi

16.00 Sakaryaspor - Manisa FK: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Altınordu - Eyüpspor: Murat Erdoğan

9 Nisan Pazar

16.00 Bandırmaspor - Altay: Feridun Daldaş

20.30 Erzurumspor - Rizespor: Mert Güzenge

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