Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanacak

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 12 Nisan Çarşamba ve 13 Nisan Perşemba günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Hafta Ankara Keçiörengücü - Göztepe, Bodrumspor - Pendikspor ve Samsunspor - Tuzlaspor maçları ile başlayacak. Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Erzurumspor ve Boluspor haftayı müsabaka oynamadan tamamlayacak.
Ligde 32. haftanın programı şöyle:
Yarın
13.30 Ankara Keçiörengücü - Göztepe
16.00 Bodrumspor - Pendikspor
20.30 Samsunspor - Tuzlaspor
12 Nisan Çarşamba
16.00 Manisa FK - Bandırmaspor
20.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği
13 Nisan Perşembe
16.00 Çaykur Rizespor - Sakaryaspor
20.30 Altay - Altınordu
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