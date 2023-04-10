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Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanacak

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanacak
Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanacak

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 mücadeleyle başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 12 Nisan Çarşamba ve 13 Nisan Perşemba günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Hafta Ankara Keçiörengücü - Göztepe, Bodrumspor - Pendikspor ve Samsunspor - Tuzlaspor maçları ile başlayacak. Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Erzurumspor ve Boluspor haftayı müsabaka oynamadan tamamlayacak.

Ligde 32. haftanın programı şöyle:

Yarın

13.30 Ankara Keçiörengücü - Göztepe
16.00 Bodrumspor - Pendikspor
20.30 Samsunspor - Tuzlaspor

12 Nisan Çarşamba

16.00 Manisa FK - Bandırmaspor
20.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği

13 Nisan Perşembe

16.00 Çaykur Rizespor - Sakaryaspor
20.30 Altay - Altınordu

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