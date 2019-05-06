Spor Toto 1. Lig'de 33.hafta programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 33. haftanın programı TFF tarafından açıklandı. Cumartesi ve pazar günü oynanacak olan maçların hepsinin başlama saati ise 16.30 oldu.
İşte Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta programı:
11 Mayıs Cumartesi
16.30 Eskişehirspor - Adanaspor
16.30 B.Elazığspor - A.Afyonspor
12 Mayıs Pazar
16.30 Adana Demirspor - Balıkesirspor Baltok
16.30 Ümraniyespor - İstanbulspor
16.30 A.Denizlispor - K.Karabükspor
16.30 G.Gaziantep - Gençlerbirliği
16.30 Hatayspor - Giresunspor
16.30 Altınordu - Boluspor
16.30 Osmanlıspor - Altay