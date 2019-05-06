Spor Toto 1. Lig'de 33.hafta programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 33. haftanın programı TFF tarafından açıklandı. Cumartesi ve pazar günü oynanacak olan maçların hepsinin başlama saati ise 16.30 oldu.

İşte Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta programı:

11 Mayıs Cumartesi

16.30 Eskişehirspor - Adanaspor

16.30 B.Elazığspor - A.Afyonspor

12 Mayıs Pazar

16.30 Adana Demirspor - Balıkesirspor Baltok

16.30 Ümraniyespor - İstanbulspor

16.30 A.Denizlispor - K.Karabükspor

16.30 G.Gaziantep - Gençlerbirliği

16.30 Hatayspor - Giresunspor

16.30 Altınordu - Boluspor

16.30 Osmanlıspor - Altay