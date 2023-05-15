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Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu

Spor toto 1. Lig’in 37. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Spor toto 1. Lig'de 37. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Samsunspor - Bodrumspor: Erkan Özdamar
17.00 Boluspor - Eyüpspor: Hüseyin Göçek
17.00 Tuzlaspor - Manisa FK: Kutluhan Bilgiç
17.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
17.00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Pendikspor - Bandırmaspor: Arda Kardeşler
17.00 Altınordu - Erzurumspor FK: Mete Kalkavan

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