Spor Toto 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta heyecanı 1 Ekim Cumartesi günü Pendikspor'un evinde oynayacağı Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın son maçı ise 3 Ekim Pazartesi günü Erzurumspor FK - Denizlispor mücadelesi olacak.
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
1 Ekim Cumartesi
13.30 Pendikspor - Göztepe: Burak Pakkan
16.00 Sakaryaspor - Yeni Malatyaspor: Can Cengiz
19.00 Altay - Eyüpspor: Turgut Doman
19.00 Çaykur Rizespor - Bodrumspor: Alper Akarsu
2 Ekim Pazar
13.30 Manisa FK - Adanaspor: Mehmet Türkmen
13.30 Bandırmaspor - Samsunspor: Yiğit Arslan
16.00 Boluspor - Tuzlaspor: Emre Kargın
19.00 Altınordu - Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan
3 Ekim Pazartesi
20.00 Erzurumspor FK - Denizlispor: Direnç Tonusluoğlu
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