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Spor Toto 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta heyecanı 14 Ekim Cuma, 15 Ekim Cumartesi ve 16 Ekim Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler duyuruldu.

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

14 Ekim Cuma

20.00 Boluspor - Denizlispor: Muhammet Ali Metoğlu

15 Ekim Cumartesi

13.30 Manisa FK - Altay: Alper Akarsu
16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan
19.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman
19.00 Altınordu - Samsunspor: Tarık Güldal

16 Ekim Pazar

13.30 Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor: Reşat Onur Coşkunses
13.30 Erzurumspor FK - Bodrumspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Göztepe - Tuzlaspor: Cihan Aydın
19.00 Sakaryaspor - Adanaspor: Eren Özyemişcioğlu

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