Spor Toto 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta heyecanı 14 Ekim Cuma, 15 Ekim Cumartesi ve 16 Ekim Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler duyuruldu.
Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
14 Ekim Cuma
20.00 Boluspor - Denizlispor: Muhammet Ali Metoğlu
15 Ekim Cumartesi
13.30 Manisa FK - Altay: Alper Akarsu
16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan
19.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman
19.00 Altınordu - Samsunspor: Tarık Güldal
16 Ekim Pazar
13.30 Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor: Reşat Onur Coşkunses
13.30 Erzurumspor FK - Bodrumspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Göztepe - Tuzlaspor: Cihan Aydın
19.00 Sakaryaspor - Adanaspor: Eren Özyemişcioğlu
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