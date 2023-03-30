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Spor Toto 1. Lig'de gol rekoru kırıldı

Spor Toto 1. Lig'de gol rekoru kırıldı
Spor Toto 1. Lig'de gol rekoru kırıldı

Spor Toto 1. Lig’de bu hafta içi oynanan 9 maçta toplam 40 gol atılırken, sezonun gol rekoru kırıldı.

Spor Toto 1. Lig'de bu hafta içi oynanan 29. haftada futbolseverler bol gollü maçlar izledi. 9 karşılaşmada takımlar toplam 40 gol sevinci yaşarken, bu sezonun en gollü haftası olarak tarihe geçti. Salı günü oynanan Altınordu evinde Denizlispor'u 5-2'lik skorla mağlup ederken, Lider Samsunspor deplasmanda Boluspor'u 5-1 ile geçti. Pendik Stadı'nda oynanan Erzurumspor FK-Altay mücadelesi de diğer maçları aratmadı. İzmir ekibi sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Ligin diğer maçlarında da Eyüpspor, Sakaryaspor deplasmanında 2-0 kaybederek üst üste 2 mağlubiyetini aldı ve zirve yaşında büyük yara aldı. Çaykur Rizespor ise Manisaspor'u evinde 4-2'lik sonuçla devirerek, lider ile 8 puan farkını korudu.

Spor Toto 1. Lig'in 29. Hafta sonuçları ise şu şekilde:

Boluspor: 1 - Samsunspor: 5
Altınordu: 5 - Denizlispor: 2
Pendikspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1
Göztepe: 3 - Yeni Malatyaspor: 0
Gençlerbirliği: 3 - Adanaspor: 0
Bandırmaspor: 0 - Bodrumspor: 4
Çaykur Rizespor: 4 - Manisa FK: 2
Erzurumspor: 2 - Altay: 4
Sakaryaspor: 2 - Eyüpspor: 0

Furkan Kayıkci

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