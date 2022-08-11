Spor Toto 1. Lig'de heyecan yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu yarın başlayacak. Sezonun açılış maçında Altay evinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Bandırmaspor haftayı maç yapmadan geçecek. Bu sezon Pendikspor, Bodrumspor ve Sakaryaspor, TFF 2. Lig'den yükselen takımlar oldu. Altay, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor ise Spor Toto Süper Lig'den bir alt lige düştü. 1. Lig'de daha önce play-offlarda kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi bu sezondan itibaren tüm müsabakalarda uygulanacak. Sezonu ilk iki sırada tamamlayacak olan takım direkt Spor Toto Süper Lig'e yükselecek. Ligi 3., 4., 5., 6. ve 7. sırada bitiren ekipler ise play-off oynayacak. Bu sezon değişen statüyle, ligi 3. sırada bitirecek takım doğrudan play-off finaline yükselecek.
Ligi 4, 5, 6 ve 7. sırada tamamlayan takımlar da tek maç eleme usulüne göre birbirleriyle karşılaşacak. Müsabakalar, 4. ve 5. takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu karşılaşmaları kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Bu mücadeleler sonucunda kazanan takım ikinci finalist olarak play-off finaline çıkacak. Play-off finali tarafsız sahada tek maç eleme usulünü göre yapılacak. Ligin son 4 sıra yer alan takımlar da TFF 2. Lig'e düşecek.
Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta programı şöyle:
Yarın
21.00 Altay - Samsunspor
13 Ağustos Cumartesi
17.00 Manisa FK - Boluspor
19.15 Çaykur Rizespor - Ankara Keçiörengücü
21.45 Gençlerbirliği - Altınordu
21.45 Eyüpspor - Denizlispor
14 Ağustos Pazar
17.00 Bodrumspor - Yeni Malatyaspor
20.00 Sakaryaspor - Göztepe
15 Ağustos Pazartesi
19.00 Adanaspor - Tuzlaspor
21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Pendikspor
Oğuzhan Ort