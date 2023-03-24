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Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak 4 maçın saati değişti

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak 4 maçın saati değişti
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak 4 maçın saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ramazan ayı dolayısıyla Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak olan bazı müsabakaların başlama saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak olan bazı müsabakaların başlama saatleri, Ramazan ayı dolayısıyla yeniden düzenlenmiştir" denildi.

Spor Toto 1. Lig'de 30. haftada saat değişikliği yapılan müsabakalara ilişkin program şöyle:

1 Nisan 2023 Cumartesi

20.30 Samsunspor - Pendikspor

2 Nisan 2023 Pazar

20.30 Çaykur Rizespor - Bandırmaspor

3 Nisan 2023 Pazartesi

20.30 Altay - Sakaryaspor
20.30 Eyüpspor - Erzurumspor

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