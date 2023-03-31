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Spor Toto 1.Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1.Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1.Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 2 Nisan Pazar ve 3 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 30. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

13.30 Denizlispor - Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu
20.30 Samsunspor - Pendikspor: Suat Arslanboğa

2 Nisan Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor: Ali Yılmaz
13.30 Manisa FK - Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
20.30 Çaykur Rizespor - Bandırmaspor: Burak Şeker

3 Nisan Pazartesi

20.30 Altay - Sakaryaspor: Çağdaş Altay
20.30 Eyüpspor - Erzurumspor: Direnç Tonusluoğlu

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