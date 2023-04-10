Spor Toto 1.Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu

Spor toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 12 Nisan Çarşamba ve 13 Nisan Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 32. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

13.30 Ankara Keçiörengücü - Göztepe: Çağdaş Altay

16.00 Bodrumspor - Pendikspor: Burak Pakkan

20.30 Samsunspor - Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu

12 Nisan Çarşamba

16.00 Manisa FK - Bandırmaspor: Ömer Faruk Turtay

20.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek

13 Nisan Perşembe

16.00 Çaykur Rizespor - Sakaryaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Altay - Altınordu: Kutluhan Bilgiç

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