Spor Toto 1.Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu

Spor toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 12 Nisan Çarşamba ve 13 Nisan Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Ligde 32. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
13.30 Ankara Keçiörengücü - Göztepe: Çağdaş Altay
16.00 Bodrumspor - Pendikspor: Burak Pakkan
20.30 Samsunspor - Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu
12 Nisan Çarşamba
16.00 Manisa FK - Bandırmaspor: Ömer Faruk Turtay
20.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek
13 Nisan Perşembe
16.00 Çaykur Rizespor - Sakaryaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Altay - Altınordu: Kutluhan Bilgiç
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