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Spor Toto 1.Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1.Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1.Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu

Spor toto 1.Lig’in 36. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor toto 1.Lig'de 36. hafta heyecanı 7 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Spor toto 1. Lig'de 36. haftanın programı ve müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

7 Mayıs Pazar

16.00 Erzurumspor FK - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Bandırmaspor - Boluspor: Murat Erdoğan
16.00 Bodrumspor - Altınordu: Ümit Öztürk
16.00 Sakaryaspor - Pendikspor: Turgut Doman
16.00 Manisa FK - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Çaykur Rizespor - Tuzlaspor: Burak Pakkan
16.00 Altay - Denizlispor: Oğuzhan Aksu

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