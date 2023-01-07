Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Antalyaspor: 0

Maçtan dakikalar

15. dakikada Boudjema'nın ara pasında topla buluşan Lobjanidze sol kanattan hızla rakip ceza sahasına doğru ilerledi. Lobjanidze'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşa savunma son anda ayak koydu.

16. dakikada Aabid'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunma kafayı vurdu, El Kaabi'nin önünde kalan topu kafa vuruşu ile kaleye göndermek istedi ancak müsait pozisyonda kafa vuruşu etkisiz kaldı.

34. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmanın kafa vuruşu sonrasında top arkaya doğru açıldı. Bünyamin'in sağdan ortasına altı pas çizgisi üzerinde kaleci Erce topu elinden kaçırdı. Adriano önüne düşen topa sert vururken, Bertuğ kaleye giden topa son anda ayak koydu.

45. dakikada Lobjanidze'nin kullandığı serbest vuruşta savunma kafa ile meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza sahası çizgisi üzerinden Adekugbe'nin sert vuruşunda top az farkla auta gitti.

Stat: Hatay

Hakemler: Yasin Kol, Ata Yıldırım, Ali Tuna

Hatayspor: Erce, Adekugbe, Recep Yılmaz, Vranjes, Kamil, Rayane Aabid, Boudjemaa, Lobjanidze, Riberio, El Kaabi, Bertuğ Yıldırım

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kerim Alıcı, Kaan Kanak, Onur Ergün, Musa Çağıran, Muhammed Mert, Engin Can Aksoy, Dylan Saint-Louis, Ze Luis, Christian Atsu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Antalyaspor: Alperen, Cemali, Ömer, Veysel, Güray, Ufuk, Fernando, Bünyamin, Fredy, Wright, Adriano

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Kudryashov, Soner Aydoğdu, Mustafa Erdilman, Sinan Gümüş, Hakan Özmert, Admir Mehmedi, Gökdeniz Bayrakdar, Sam Larsson

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gökhan Aklan - Adem Karagöz

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