Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 - İH Konyaspor: 0

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sol kanattan Bytyqi'nin ceza yayına yerden çıkardığı topa gelişine vuran Endri'nin pozisyonunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

3. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında kaleci Sehic'in önde olduğunu gören Pinares, kaleye aşırtma şut denedi ancak top az farkla yandan dışarı gitti.

31. dakikada Konyasporlu Bytyqi, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye vurdu. Kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.

43. dakikada ceza sahası yayı önünden serbest vuruş kullanan Altay'da, Pinares'in şutu kaleci Sehic'den döndü. Topu önünde bulan Rayan, şut atmak istese de savunma engel oldu.

45+4. dakikada Altay ceza sahasında yaşanan pozisyonda Bytyqi'nin vuruşu savunmadan döndü. Sol direk önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Hassan'ın şutunu ise kaleci Lis kornere çeldi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Abdukerim Bitigen, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok

Altay: Lis, Tolga, Murat, Eric, Naderi, Ceyhun, Zeki, Pinares, Kappel, Rodriguez, Rayan

Yedekler: Cihan, Bamba, Cem, Paixao, Kazımcan, Tugay, Thiam, Eren, Deniz, Özgür

Teknik Direktör: Mert Nobre

Konyaspor: Sehic, Barış, Adil(Musa dk.29), Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Endri, Michalak, Bytyqi, Hassan

Yedekler: Erten, Anicic, Nafican, Oğulcan, Mpoku, Hüseyin, Ahmet, Mehmet

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kartlar: Pinares, Ceyhun (Altay)

Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten

