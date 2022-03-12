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Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Altay, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Altay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza yayında topla buluşan Kenan'ın ara pasına hareketlenen Mustafa'nın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşu üstten az farkla auta gitti.

40. dakikada Altay'da ceza sahası içinde son çizgiye inerek topu penaltı noktasına çıkaran Cebrail, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

42. dakikada Altay'ın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına Paixao'nun şutunu kaleci Ertaç kurtardı. Sonrasında yeniden VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, çizgi ihlali nedeniyle penaltı vuruşunun tekrarlanmasına karar verdi.

44. dakikada yeniden topun başına geçen Paixao'nun şutu kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Bilal Gölen

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim Öztürk, Murat, Kazımcan Karataş, Thaciano, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Paixao

Yedekler: Cihan, Ceyhun, Zeki, Rayan, Bamba, Tolga, Tugay, Eren, Efe, Özgür

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Haddadi, Campi, Hafes, Nshirimana (Donsah dk. 44), Azubuike, Mustafa Eskihellaç, Dicko, Chouiar, Kenan

Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Türkaslan, Awuku, Barış, Tetteh, Atakan, Mert, Muhammed

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Gol: Paixao (dk. 44 pen.) (Altay)

Sarı kartlar: Nshirimana, Azubuike (Yeni Malatyaspor)

Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy

 

 

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