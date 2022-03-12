Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Yeni Malatyaspor: 0

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza yayında topla buluşan Kenan'ın ara pasına hareketlenen Mustafa'nın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşu üstten az farkla auta gitti.
40. dakikada Altay'da ceza sahası içinde son çizgiye inerek topu penaltı noktasına çıkaran Cebrail, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.
42. dakikada Altay'ın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına Paixao'nun şutunu kaleci Ertaç kurtardı. Sonrasında yeniden VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, çizgi ihlali nedeniyle penaltı vuruşunun tekrarlanmasına karar verdi.
44. dakikada yeniden topun başına geçen Paixao'nun şutu kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Bilal Gölen
Altay: Lis, Cebrail, İbrahim Öztürk, Murat, Kazımcan Karataş, Thaciano, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Paixao
Yedekler: Cihan, Ceyhun, Zeki, Rayan, Bamba, Tolga, Tugay, Eren, Efe, Özgür
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Haddadi, Campi, Hafes, Nshirimana (Donsah dk. 44), Azubuike, Mustafa Eskihellaç, Dicko, Chouiar, Kenan
Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Türkaslan, Awuku, Barış, Tetteh, Atakan, Mert, Muhammed
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Gol: Paixao (dk. 44 pen.) (Altay)
Sarı kartlar: Nshirimana, Azubuike (Yeni Malatyaspor)
Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy