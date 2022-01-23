Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahası sol çaprazından Doğukan Sinik'in sert şutunda top kale direğinin sağından auta gitti.

22. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan Özmert'in penaltı noktasına yaptığı ortaya iyi yükselen Naldo, kafayla köşeye gönderdiği top kaleci Günay'da kaldı.

29. dakikada ceza sahası sol çaprazda Mehmedi ile verkaça giren Wright'in ceza sahası yayı içerisinden sert şutunu kaleci Günay son anda çeldi.

31. dakikada sol kanattan bindiren Doğukan Sinik'in ceza sahası yayına gönderdiği topa hareketlenen Fredy'nin yerden şutunda top kalecide kaldı.

37. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Kitsiou'nun şutunda top kaleci Boffin'de kaldı.

45+1. dakikada ceza sahası içerisinde Figueiredo'nun pasıyla altı pas önünde topla buluşan Furkan Soyalp'in şutunda kaleci Boffin topu son anda kornere çeldi.

Stat: Antalyaspor

Hakemler: Yasin Kol, Cemil Tunç, Murat Tuğberk Curbay

Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Bünyamin, Kudryashov, Hakan Özmert, Fernando Martins, Doğukan Sinik, Fredy, Mehmedi, Wright

Yedekler: Mehmet Ataberk, Diego Sousa, Bahadır, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Andrea Poli, Crivelli, Ghacha, Mustafa, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Sorumlu: Murat Öztürk

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Toşca, Halil İbrahim, Furkan, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz, Alexandru Maxim, Figueiredo

Yedekler: Ekrem, Mustafa, Olkowsk, Oğuz, Messaoudi, Borven, Mendly, Merkel, Yusuf, Berke

Teknik Sorumlu: Mehmet Yozgatlı

