Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Giresunspor: 0

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Fernando'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe yapılan ortada Veysel'in kafa vuruşunu Veysel çizgiden çıkardı. Bir süre VAR'la görüşen hakem Mustafa Kürşad Filiz daha sonra gol kararı verdi. 1-0

22. dakikada Silva Machado'nun ara pasında topla buluşan Umut Nayir'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

37. dakikada Machado'nun pasında sağ çaprazda meşin yuvarlağı alan Umut Nayir'in, ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden çektiği şut kaleci Boffin'de kaldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Deniz Cafer Özaral, Murat Altan

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray, Fernando, Poli, Ndao, Doğukan, Luiz Adriano, Haji

Yedekler: Ataberk, Nuri, Milosevic, Kudriashov, Fredy, Ghacha, Gökdeniz, Sinan Gümüş, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert

Teknik Sorumlu: Alfons Francıscus Groenendijck

Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Suleymanov, Muhammed Gümüşkaya, Chiquinho, Serginho, Umur Nayir

Yedekler: Onurcan Piri, Gökhan Cörüt, Diabate, Douglas Silva, Sergen Piçinol, Furkan Kütük, Fatih Yılmaz, Souleymane Doukara

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Veysel Sarı (dk. 5) (Antalyaspor)

Sarı kart: Doğukan Sinik (Antalyaspor)

Ahmet Serdar Eser – Cafer Eser

