Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 1 - İstanbulspor: 0

Maçtan dakikalar
26. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı korner de yakın direkte iyi yükselen Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'in solundan filelere gitti. 1-0
33. dakikada Başakşehir atağında Mahmut pasında topla buluşan Traore, ceza sahası ön çizgisinden şutunu çekti. Yakın direkte iyi yer tutan kaleci Jensen topu kornere çıkardı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemil Tunç
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Lucas Biglia, Serdar Gürler, Berkay, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Traore
Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Epureanu, Aleksic, Azubuike, Keny, Szysz, Muhammet Arslantaş, Okaka, Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
İstanbulspor: Jensen, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic, Oğuzhan Berber, Muhammer Sarıkaya, Rroca, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz
Yedekler: Alp Arda, Abdullah Aydın, Aldin Cajic, Emir Kaan Gültekin, Patrick Ebeert, Yusuf Ali Özer, Ologo, Melih Kabasakal, Guri, Kaan Bağış
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Gol: Ndayishimiye (dk. 26) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Lucas Biglia (Başakşehir) Mehmet Yeşil (İstanbulspor)
Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu
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