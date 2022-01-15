Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Çaykur Rizespor: 0

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
31. dakikada Salih Dursun'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topu göğsüyle kontrol edip önüne alan Pesic'in sol çaprazdan çektiği sert şutu ağlarla buluştu. 1-0
40. dakikada ceza yayında meşin yuvarlağı önünde bulan Boyd'un topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Vivano'da kaldı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan Uğur, Emre Mor, Borini, Karamoh, Pesic
Yedekler: Utku Yuvakuran, Alparslan Erdem, Baniya, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Levent Mercan, Samed Onur, Bistrovic, Salibur, Vato Arveledze
Teknik Direktör: Volkan Demire
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Emir Han Topçu, Cemali Sertel, Sabo, Dokovic, Boyd, Boldrin, Alper Potuk, Pohjanpalo
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Monzango, Seyfettin Anıl Yaşar, Alberk Koç, Mendes, Dabo, Yusuf Sarı, Phiri, Deniz Hümmet
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gol: Pesic (dk. 31) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Biglia (Fatih Karagümrük)
Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu