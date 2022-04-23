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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - GZT Giresunspor: 1

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - GZT Giresunspor: 1
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - GZT Giresunspor: 1

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda GZT Giresunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Serginho'nun pasıyla topla buluşan Traore, önünü boşaltarak ceza sahası dışından yerden vurdu ancak bu pozisyonda kaleci Viviano yatarak topa sahip oldu.

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Hakan Karabalcık
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Burak Bekaroğlu, Derrick Luckassen, Caner Erkin, Lucas Biglia, Emre Mor, Kristijan Bistrovic, Levent Mercan, Yann Karamoh, Aleksandar Pesic
Yedekler: Utku Yuvakuran, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Fabio Borini, Samed Onur, Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Adnan Uğur, Toure
Teknik Direktör: Volkan Demirel

Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Alexis Perez, Aziz Behich, Hamidou Traore, Flavio, Suleymanov, Chiquinho, Serginho, Umut Nayir
Yedekler: Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Zeki Yavru, Ibrahima Balde, Anıl Çınar, Diabate, Muhammed Gümüşkaya, Emre Taşdemir, Furkan Kütük, Fatih Yılmaz
Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı kart: Burak Bekaroğlu

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