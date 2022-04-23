Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - GZT Giresunspor: 1

Maçtan dakikalar
13. dakikada Serginho'nun pasıyla topla buluşan Traore, önünü boşaltarak ceza sahası dışından yerden vurdu ancak bu pozisyonda kaleci Viviano yatarak topa sahip oldu.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Hakan Karabalcık
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Burak Bekaroğlu, Derrick Luckassen, Caner Erkin, Lucas Biglia, Emre Mor, Kristijan Bistrovic, Levent Mercan, Yann Karamoh, Aleksandar Pesic
Yedekler: Utku Yuvakuran, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Fabio Borini, Samed Onur, Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Adnan Uğur, Toure
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Alexis Perez, Aziz Behich, Hamidou Traore, Flavio, Suleymanov, Chiquinho, Serginho, Umut Nayir
Yedekler: Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Zeki Yavru, Ibrahima Balde, Anıl Çınar, Diabate, Muhammed Gümüşkaya, Emre Taşdemir, Furkan Kütük, Fatih Yılmaz
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı kart: Burak Bekaroğlu