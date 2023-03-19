Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Başakşehir: 2

14. dakikada Serdar Gürler'in sol taraftan kullandığı kornerde, ön direkte Figueiredo'nun yaptığı kafa vuruşunda Diagne'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak tekrar kornere gitti.
17. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahasında Figueiredo'nun kafayla yükselttiği topa Aleksic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
34. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Figueiredo, yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
42. dakikada savunma arkasına atılan pasta Keny kafayla ceza sahası dışına Figueiredo'ya indirdi. Figueiredo'nun ortasında ceza sahası içinin sol tarafında topla buluşan Serdar Gürler bekletmeden kafa ile pasını Aleksic'e aktardı. Müsait pozisyondaki Aleksic kale önünde düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
45+2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Keny'nin müdahalesiyle Borini yerde kaldı. Maçın hakemi Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.
45+4. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Borini, kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi. 1-1
46. dakikada savunma arkasına atılan pasta sağ tarafta topla buluşan Keny, ceza sahasına gönderdiği topa sağ ayağıyla Figueiredo'nun yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
65. dakikada Aleksic'in pasında topla birlikte ceza sahasına giren Figueiredo sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Rayyan'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
68. dakikada sol taraftan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Touba'nın kafa vuruşunda yerden seken top direğe de çarptı, sonrasında kaleci Batuhan'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
90+1. dakikada Aleksic'in kullandığı taçta sol tarafta topla buluşan Berkay Özcan'ın ortasında ceza sahası içinde Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
90+2. dakikada savunmadan seken top ceza sahası dışı sağ tarafından Borini'nin önünde kaldı. Borini'nin vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın elinden kaçırdığı top kale önünde Diagne'nin önünde kaldı. Diagne, meşin yuvarlağı kaleci Volkanı'ın üzerinden ağlara gönderdi. 2-2
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Özgür Ertem
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci (Ozdoev dk. 71), Ricci (Lawrance dk. 90+4 ?), Shukurov (Feghouli dk. 90+4 ?), Colley (Ljajic dk. 75), Borini, Diagne
Yedekler: Muzaffer Kablan, Rodrigues, Lobjanidz, Kerim Frei, Burak Kapacak, Salih Dursun
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia (Berkay Özcan dk. 78), Keny (Szysz dk. 78), Serdar Gürler, Aleksic, Figueiredo
Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu, Okaka, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Borini (dk. 45+4 pen.), Diagne (dk. 90+2) (Fatih Karagümrük), Aleksic (dk. 42), Serdar Gürler (dk. 90+1) (Başakşehir)
Kırmızı kart: Emre Belözoğlu (Devre arası) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Rayyan, Shukurov (Fatih Karagümrük), Duarte (Başakşehir),
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.