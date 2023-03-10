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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2

Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2
Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Mejia'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Biraschi'nin eline çarpmasının ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada penaltıyı kullanan Bajic, sol ayağının içiyle vurarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0

39. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Bajic'in, pasında Sainz, hiç beklemeden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0

45. dakikada Borini'ye yapılan faul sonrası Karagümrük serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Münir'in şutu filelere gitti. 2-1

56. dakikada ceza sahası içinde Daigne'nin pasına hareketlenen Ozdoev, Arias'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam direkt penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada penaltı kazanan Karagümrük'te topun başına geçen Borini, topu ağlara gönderdi. 2-2

70. dakikada Giresunspor'da uzun pasla hareketlenen Bajic, rakip ceza sahasında topukla Sainz'e pası verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sainz'in vuruşunu kaleci Batuhan kurtardı.

Stat: Çotanak

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Giresunspor: Ferhat, Faruk Can, Perez, Arias (Campuzano dk. 59), Hayrullah, Görkem, Mejia (Rahmetullah dk. 89), Sainz (Doğan Can dk. 89), Savicevic, Serginho (Kuwas dk. 79), Bajic

Yedekler: Onurcan, Talha, Arda, Murat Cem, Kadir, Mert Han

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Fatih Karagümrük: Batuhan, Münir, Dresevic, Baniya, Biraschi, Ozdoev (Nicholas dk. 90+3), Ricci, Bertolacci (Shukurov dk. 73), Borini, Diagne (Kazım dk. 90+3) Colley (Ljajic dk. 83)

Yedekler: Vivano, Rodrigues, Frei, Samed, Burak, Salih

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Goller: Riad Bajic (dk. 20 pen.), Borja Sainz (dk. 40) (Giresunspor), Münir Levent Mercan (dk. 45), Fabio Borini (dk. 58 pen.) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Hayrullah Bilazer, Faruk Can Genç (Giresunspor), Rayyan Baniya, Matteo Ricci (Fatih Karagümrük)

Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk

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