Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Kasımpaşa: 1

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in ara pasıyla defans arkasında topa buluşan Muleka, top sürerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayak içiyle yerden şutunu atan Muleka, topu sağ direk dibine çarptırarak topu filelere gönderdi. 0-1

7. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de, Ndiaye ceza sahası içi sağ çaprazında rakip savunmayla mücadeleye girdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topla buluşan Di Santo, yerden yaptığı vuruşla sağdan topu ağlarla buluşturdu. 1-1

15. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Moubandje'nin derin pasını ceza sahası içi sol çaprazından kontrol eden Tannane, müsait durumdaki Di Santo'ya pas verdi. Arjantinli oyuncu şutunu attı ancak top savunmadan sekerek kaleci Ertuğrul'da kaldı.

30. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de, Nidaye rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı içerisinde bekleyen Tannane'yi gördü. Tannane, şutunu attı ancak meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Bilal Gölen

Göztepe: İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Wilker, Obinna, Aytaç, Kerim, Moubandje, Nidaye, Tannane, Di Santo

Yedekler: Piric, Halil, Soner, Lourency, Jahovic, Atakan, Yalçın, Berkan, Tijanic, Murat

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ouannes, Muleka

Yedekler: Erdem, Harun, Travnik, Aabid, Ahmet, Umut, Brecka, Feyzi, Tunay, Spajic

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Goller: Muleka (dk. 6) (Kasımpaşa), Di Santo (dk. 7) (Göztepe)

Sarı Kart: Aytaç (Göztepe)

Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten

