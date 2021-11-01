Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Fraport Tav Antalyaspor: 2

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Giresunspor etkili geldi. Şık hareketlerle iki rakibini oyundan düşüren Sergio, sağ kanatta Suleymanov'u topla buluşturdu, ceza alanı sağ çaprazından kaleyi yoklayan Suleymanov'un şutunu Boffin güçlükle çeldi, defans dönen topu uzaklaştırdı.

8. dakikada gelişen Giresunspor atağında ceza alanı içerisindeki karambolde topu önünde bulan Diabate'nin vuruşu yandan auta çıktı.

13. dakikada Flavio'nun ceza yayına gönderdiği topu rakibinden kurtaran Traore'nin şutu, üstten auta çıktı.

20. dakikada Giresunspor defanstan çıkarken Flavio topu kaptırdı, Antalyaspor'dan Ribeiro aldığı topla ceza alanına girerken yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

28. dakikadaki Giresunspor atağında sağ kanattan Suleymanov güzel hareketlerle ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, Boffin topu kornere çeldi, köşe vuruşundan sonuç çıkmadı.

34. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı, ceza alanı sol çaprazında müsait durumda topla buluşan Doğukan'ın şutunu Okan kornere çeldi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin, Yiğit Arslan

Giresunspor: Okan, Diarra, Zeki, Sergio, Traore, Doukara, Aziz Behich, Diabate, Douglas Silva, Flavio, Suleymanov

Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Balde, Sankhare, Umut, Erol Can, Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Antalyaspor: Boffin, Pereiea, Doğukan Sinik, Güray, Kudriashov, Ribeiro, Ghacha, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Bahadır, Eren, Nuri, Wright, Milodevic, Mukairu, Ufuk, Da Silva

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol: Alfredo Kulembe Ribeiro (dk. 20) (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Gökdeniz Bayraktar, Edinaldo Pereira (Antalyaspor), Fouseni Diabate (Giresunspor)

Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan

