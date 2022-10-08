Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen'de kaldı.
16. dakikada Taylan Antalyalı'nın ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Emre Kılınç'ın kale önünde kaleci Jensen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
28. dakikada Beridze'nin pasında ceza yayında topu alan Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen'de kaldı.
39. dakika Ali Sowe'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta kaleci David Jensen meşin yuvarlağı çeldi.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Ali Tuna
İstanbulspor: David Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Adi Mehremic, Oğuzhan Berber, Eduart Rroca, Muammer Sarıkaya, Tuncer Duhan Aksu, Jetmir Topalli, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz
Yedekler: Alp Arda, Aldin Cajic, Owusu, Emir Kaan Gültekin, Patrick Ebert, Ologo, Melih Kabasakal, Sindrit Guri, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan, Uros, Mujakic, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Pedrinho, Emre Kılınç, Beridze, Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Kevin Malcuit, Fıratcan Üzüm, Şahverdi Çetin, Pedro Rodrigues, Zahid, Chatzigiovanis, Jese Rodriguez, Macheda
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gol: Emre Kılınç (dk. 16) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Muammer Sarıkaya, Valon Ethemi (İstanbulspor)
Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
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