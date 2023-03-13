Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 3 - DG Sivasspor: 0

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Valon Ethemi'nin ortasında meşin yuvarlağın Goutas'ın eline çarpması sonucu hakem Halil Umut Meler ilk önce oyunu devam ettirdi. Daha sonra VAR'dan pozisyonu izleyen Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltıda topun başına geçen Valon Ethemi meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gönderdi. 1-0

25. dakikada Emeka Eze'nin ceza sahası içine sağ taraftan girip rakiplerini geçerek yaptığı ortada kale önünde bulunan Valon Ethemi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp, oyun alanına döndü.

59. dakikada Lokilo'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Duhaney'in uzak köşeye vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

74. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasında arka direkte topu önünde bulan Max Gradel'in yere çarptırarak yaptığı vuruşta kaleci David Jensen meşin yuvarlağı çeldi.

80. dakikada kaleci David Jensen'in hızlı oynaması için hakem Halil Umut Meler'e itiraz eden Max Gradel sarı kart gördü. Daha sonra Halil Umut Meler'in bu kararı sonrası alkışlayan Gradel ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

88. dakikada Samba Kamara'nın geri pasında araya giren Jason Lokilo'nun ceza sahası içinde kaleci Ali Şaşa Vural ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ekrem Kan

İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Mahamadou Ba (Onur Ergün dk. 70), Muammer Sarıkaya, Eduart Rroca (Valmir Veliu dk. 46), Jason Lokilo, Valon Ethemi (Emir Kaan Gültekin dk. 75), Emeka Eze (Florian Loshaj dk. 86 ?)

Yedekler: Alp Arda, Oğuzhan Berber, Ali Yaşar, Simon Deli, Adi Mehremic, Kerem Şen

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş (Hakan Arslan dk. 60), Goutas, Samba Camara, Ziya Erdal, Kader Keita, Fredrik Ulvestad (Erdoğan Yeşilyurt dk. 46), Charilaos Charisis (Ahmed Musa dk. 89 ?), Clinton N'Jie (Samuel Saiz dk. 46), Max Gradel, Leke James (Caicedo dk. 46)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Emre Gökay, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Valon Ethemi (dk. 7 pen.), Demeaco Duhaney (dk. 59), Jason Lokilo (dk. 88) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Max Gradel (dk. 80) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Okan Erdoğan, Ba, Lokilo (İstanbulspor), Samba Camara, Samuel Saiz (Sivasspor)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

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