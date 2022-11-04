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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa, MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Tirpan'ın kaleyi karşısına alıp yaklaşık 25 metreden çektiği sert şut yandan auta gitti.

38. dakikada Taylan'ın uzun pasında sol tarafta topla buluşan Sowe, ceza sahasına girip topu sağ çaprazdaki Beridze'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, İlker Takpak
Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Donk, Hadergjonaj, Petretta, Tirpan, Celina, Aytaç, Fall, Ahmet Emin, Ali Sühan
Yedekler: Yunus Emre, Bruma, Mehmet Feyzi, Yasin, Nihat, Tunay, Oğuzhan, Selim, Koita, Berat
Teknik Direktör: Şenol Can
MKE Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Jese, Sowe
Yedekler: Bahadır, Pedro, Oğuz, Atakan, Şahverdi, Ariyibi, Diack, Emre Kılınç, Fıratcan, Chatzigiovannis
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Uygar Aydın - Samet Yalçın

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