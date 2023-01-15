Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fatih Karagümrük: 0

Maçtan dakikalar
29. dakikada Eysseric'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Otabek Shukurov'un elle oynamasından dolayı hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada penaltıda topun başına geçen Florent Hadergjonaj, kaleci Batuhan Şen'in solundan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
37. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Haris Hajradinovic'in çaprazdan vuruşunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok
Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Florent Hadergjonaj, Daniel Graovac, Ryan Donk, Yasin Özcan, Mickael Tirpan, Eysseric, Mortadha Ben Ouannes, Ahmet Emin Engin, Haris Hajradinovic, Stephane Bahoken
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Tunay Torun, Yunus Mallı, Tarkan Serbest, Sadık Çiftpınar, Mehmet Feyzi Yıldırım, Aytaç Kara, Berat Kalkan, Celina, Ali Sühan Demirel
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Matteo Ricci, Otabek Shukurov, Magomed Ozdoev, Ebrima Colley, Fabio Borini, Kazım Kazım
Yedekler: Viviano, Muzaffer Cem Kablan, Kerim Frei, Samed Onur, Nicholas Lawrence, Salih Dursun, Adnan Uğur, Sofiane Feghouli, Andrea Bertolacci
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Gol: Florent Hadergjonaj (dk. 29 pen.) (Kasımpaşa)
Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
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