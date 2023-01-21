Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Medipol Başakşehir: 3

Maçtan dakikalar

16. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yasin Özcan'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Deniz Türüç'ün yerden ortasında kale önünde Keny'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Keny'nin dönen topa tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasına çarparak kornere gitti.

42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında tıpla buluşan Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Erdem'de kaldı.



48. dakikada sol taraftan Serdar Gürler'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında Aleksic topla buluştu. Aleksic'in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından filelere gitti. 1-1

57. dakikada ceza yayı sağ tarafından Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Erdem oyun alanına çeldi.

66. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Erdem oyun alanına çeldi.

77. dakikada sağ taraftan Tirpan'ın ortasında sol tarafta Ahmet Engin ön direğe indirdi. Bahoken'in ön direkte yaptığı dokunuşta meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan kornere çeldi.

90+5. dakikada sol kanattan Serdar Gürler'in içeri çevirdiği topa Szysz kafa vuruşunu yaptı. Ben Ouannes'in elle müdahalesi sonucu hakem Turgut Doman VAR'a danışarak penaltıya hükmetti.

90+9. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

90+11. dakikada Keny'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar Gürler'İn vuruşunda kaleci Erdem meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Pozisyonu takip eden Szysz'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Turgut Doman, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Ryan Donk, Sadık Çiftpınar, Mickael Tırpan, Yasin Özcan (Berat Kalkan dk. 80 ?), Eysseric, Hajradinovic (Aytaç Kara dk. 60), Ben Ouanes, Celina (Ahmet Engin dk. 74), Fall, Bahoken

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Graovac, Tunay Torun, Yunus Mallı, Tarkan Serbest, Feyzi Yıldırım, Ali Demirel

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Caiçara dk. 80 ?), Duarte, Touba, Lucas Lima (Szysz dk. 80), Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Aleksic (Mesut Özil dk. 80 ?), Berkay Özcan, Serdar Gürler, Keny

Yedekler: Muhammed Şengezer, Shaocong WU, Batuhan Çelik, Nzaba, Muhammet Arslantaş, Bilal Şentürk

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Yasin Özcan (dk. 16) (Kasımpaşa), Aleksic (dk. 48), Deniz Türüç (dk. 90+ 9 pen.), Szysz (dk. 90+ 11) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Ben Ouannes (dk. 90+8) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Hajradinovic, Selçuk İnan (Teknik Direktör), Berat Kalkan, Aytaç Kara (Kasımpaşa) Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Bora Akyol - Samet Yalçın



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